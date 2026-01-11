昨今清晨氣溫差4、5度！鄭明典揭關鍵是「雲量變化」

鄭明典表示昨天、今天同一時間差異明顯的氣溫分布，關鍵還是雲量的變化！

[Newtalk新聞] 昨（10）日清晨，北部及西半部多個地區氣溫一度降至10度以下，不少民眾直呼「冷到有感」；不過今（11）日清晨氣溫明顯回升，多數地區已回到10度以上，部分測站甚至一口氣升高4至5度，變化相當明顯。

對此，前中央氣象局長 鄭明典今天上午在臉書貼出「昨天清晨與今天清晨6時」的氣溫分布對照圖，直言造成差異的主因並非暖空氣移入，而是「雲量的變化」。

鄭明典指出，從氣溫分布來看，溫度差異與雲量變化高度相關，他形容「雲就像大地的暖被」，當夜間雲量增加時，可有效減弱地表的輻射冷卻，使清晨氣溫不至於大幅下探。

他也進一步談到科學層面的長期議題，指出在早期全球暖化的研究爭議中，最大的未知之一正是雲量變化，包括全球暖化將如何影響雲的形成，以及除了暖化本身，是否還有其他關鍵因子會左右雲量變化，「這兩個問題，其實到現在都還沒有完全解答。」

貼文曝光後，不少網友也留言回應，直呼「原來雲量影響這麼大」、「難怪今天清晨沒那麼冷」，也有人說「看來準備要大回暖了」。

