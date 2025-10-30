昨公開力挺林岱樺！林佳龍今再表態：支持捍衛自身權力
民進黨立委林岱樺因涉詐領助理費與加班費遭高雄地檢起訴，外交部長林佳龍昨（29）日卻突然公開表態支持，稱林岱樺「有為有守，不貪不取」，引發支持者不滿。今（30）天林佳龍在立院備詢前受訪時再度發聲力挺，大力支持林岱樺捍衛自己的權利。至於即將登場的川習會，林佳龍則表示對台美關係有信心，將會密切注意這次會議的發展方向。
民進黨高雄市長人選未定，林佳龍昨日晚間發文表態力挺林岱樺，更向支持者喊話一同參與造勢活動，不過林岱樺目前身陷詐領助理費的官司風波，因此引發大批支持者不滿，林佳龍今日回應，台灣是一個民主法治且保障人權的社會，所以支持林岱樺在司法上為自己辯護，捍衛自己的權利，同時也喊話「期待社會能給予一個認真問政、在基層深耕且受到廣大人民支持的民意代表、七任立委一定的空間，讓她能在法庭上及支持者面前加以說明」。
川習會南韓登場 林佳龍：對台美關係有信心
此外，川習會在今天上午正式登場，林佳龍表示會密切關注美中會談，外交部也注意到川普跟高市早苗首相會面時，對台海和平穩定重要性的強調，而台灣跟美國的關係是建立在《台灣關係法》的六項保證，並在安全、經貿、科技、文化各方面有非常密切的交流與合作，因此對台美關係有信心，表示隨時會注意這次APEC會議，包括各國重要首長會議的發展。
責任編輯／馮康蕙
