昨動手術自認恢復不如預期 今竟成碧潭冰冷浮屍

消防局派遣船艇地黃男打撈上案。翻攝畫面

新北市新店區碧潭渡船頭今（2日）上午發現1具男性浮屍，消防局獲報後出動船艇前往打撈，遺體上岸後發現死者手腕上戴有醫療病患標籤，確認死者身分為71歲黃姓男子，而他昨天才在醫院動完手術，今天卻成為冰冷浮屍，經通知家屬後，將依規定報請地檢署相驗釐清死因。

今日上午11點，有民眾在碧潭渡船附近，發現1名男子面部朝下飄在水面上，立即打119報案，消防局派遣船艇到場，接觸患者時已經沒有生命跡象，救護人員隨即將他打撈上岸。

警方在現場並未發現遺遺書，不過遺體手腕上戴有醫療病患標籤，經確認後得知死者為71歲黃姓老翁，警方通知家屬到場協助處理，後續將依規定報請地檢署相驗釐清死因。

據了解，黃翁昨日才在醫院接受椎間盤突出手術，但術後他自認患肢恢復狀況不如預期，更口頭表達輕生念頭，今日上午10點左右便自行搭車離院，家屬得知後立即報案協尋。

院方則表示，黃翁手術過程及結果均正常，術後依醫療常規進行照護與觀察，對於患者發生不幸，院方表示遺憾，後續將配合相關單位辦理，並協助家屬相關事宜。



