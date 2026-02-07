昨動第2次手術！陳宗彥傳病情不樂觀 醫曝「出血位置」決定預後

生活中心／綜合報導

有「防疫五月天」稱號的前內政部次長陳宗彥，本月3日參加餐敘時，途中突然感到身體不適，緊急前往台北馬偕醫院就醫並住進加護病房（ICU），雖暫時脫離險境但仍處危險期。而昨傳陳宗彥進行了第二次手術，總統賴清德也私下到醫院進行探視。目前也傳出因腦部血塊範圍大、疑似動脈瘤破裂，止血後必須開顱減壓，不過人一直沒醒，昏迷指數只剩3分，情況非常不樂觀。

據了解，陳宗彥3日晚間參加完餐敘時，返回飯店後發生腦溢血，並請飯店叫救護車，那時人還清醒，後被送往醫院救治，4日下午動手術。

廣告 廣告

馬偕醫院回應，主治醫師與醫療團隊全力照護中，相關病情細節因涉及病人隱私，須經家屬同意授權後，才能對外進一步說明。馬偕醫院院長張文瀚4日受訪則表示，目前狀況已獲得控制、穩定當中，但還處於危險期，需要觀察2到3天。現階段院方全力照顧，已經成立特別照顧小組在協助幫忙，請外界放心。

據悉，知情人士透露，陳宗彥因為顱底動脈瘤破裂，昨日下午進行顱內減壓手術，手術進行了將近3小時，術後昏迷指數剩3，尚未脫離危險期。更有消息傳出，昨晚6時許總統賴清德到醫院進行探視。據悉，因為陳宗彥受傷的部位靠近腦幹，病情並不樂觀，若影響腦幹恐傷到中樞神經，恐有植物人風險。

陳宗彥過去曾經擔任台南市民政局長、新聞及國際關係處長等，後續在新冠疫情期間，身為內政部政次的他被指派出任疫情指揮中心副指揮官，成為「防疫五月天」成員而名聲大噪；並於2023年轉任行政院發言人。但因在台南市政府任內捲入業者性招待疑雲，他辭去發言人，任職僅18天便下台，在去（2025）年由台南地方法院判決，因證據不足，判他無罪，但此事已嚴重影響他的仕途。

更多三立新聞網報導

陳宗彥腦溢血2次手術！蘇一峰曝「死亡率5成」：活下來傷殘率幾乎一定會

陳宗彥傳病情不樂觀！今動第二次手術 賴清德赴醫院探視

陳宗彥病情獲控制！高雄議員郭建盟曝最新情況：生命暫時無慮可自主呼吸

陳宗彥進ICU搶救！「聚餐3行為」恐害腦溢血 醫曝救命警訊

