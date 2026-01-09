昨單日「40人OCHA」創新高！ 冷氣團襲台9天281人急送醫

冷氣團來襲。（示意圖／劉耿豪攝）

受強烈冷氣團影響，全台各地連日低溫，中央氣象署今（9）日清晨也發布17縣市的低溫特報。根據消防署統計，上月（12月）31日至昨（8）日為止，全台非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）人數達281人，其中昨日單日就有40件OHCA救護報案，為近期最多。消防署提醒民眾，天冷時要特別留意家中長者健康，清晨或晚間溫差大，需加強保暖與健康管理。

根據消防署最新統計，從昨日凌晨至深夜為止，一共接獲40件非創傷性OHCA救護報案，人數是近期新高。對此消防署表示，雖然非創傷救護案件數據無法與天氣轉冷有直接相關，但仍提醒民眾，在天氣寒冷時，容易讓血壓升高、增加心臟負擔引發心臟病，恐致中風及猝死風險。

消防署強調，特別在清晨或晚間溫差較大時，民眾要多加注意保暖，起床外出上班、上課時避免劇烈運動，更要注意家中長者身體狀況。

氣象署表示，今日清晨台北市、新北市、桃園市及新竹縣局部地區有6度以下氣溫，新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，亮「橙色燈號（非常寒冷）」；台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，亮「黃色燈號（寒冷）」。

氣象署同步提醒，民眾應注意加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

