昨嗆國會違憲亂政 卓榮泰今喊給立院掌聲：讓總預算迅速審議通過

卓榮泰表示，《憲法》是國家的根本大法，若失去根本大法，將失去對主權跟安全的屏障與保護。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰昨對《財政劃分收支法》不予副署，並嗆如果被違憲亂政的國會跟政黨提出倒閣，那會是他畢生的民主勳章。卓揆今（16）日則說，明年的科技預算50億要給立法院掌聲，希望聽到後，能讓總預算迅速審議通過。他也說，他必須守護國家的《憲法》，就跟農民守護土地一樣，土地是農民朋友的根，《憲法》是國家的根本大法，若失去根本大法，將失去對主權跟安全的屏障與保護。

卓榮泰今下午出席「2025國家農業科學獎」頒獎典禮，農業部長陳駿季與會。陳致詞時表示，因為有夥伴的付出，才有這樣的成果，未來會秉持研究心態，持續為台灣農業加油。他也向卓報告，「因為有您，明年度科技預算終於突破50億元。是不是大家給院長掌聲，相信掌聲愈大，也許經費會愈多。」

陳駿季指出，這非常不容易，因為院長一直支持科學研究、農業研究，也知道農業研究相當耗費精神與體力。他期待未來農業靠科技支撐，未來農業一定會更好。

卓榮泰一上台就表示，「部長，明年科技預算50億的掌聲你給錯了，你要給立法院才對，再給立法院一個掌聲。」不過，他隨即說，明年度中央政府總預算，已經剩不到半個月，整部3兆350億的預算還停在立法院，一頁都還沒有翻開，請立法院聽到掌聲，讓總預算、真正的福國利民法案能夠迅速審議通過。

卓榮泰也說，行政院昨天做了一個重要的工作，他必須守護國家的《憲法》，讓國家《憲法》能夠正常運作，並維持國家憲政體制。他跟大家一樣，行政院守護《憲法》就跟農民守護土地一樣，土地是農民朋友的根，《憲法》是國家的根本大法。

卓榮泰指出，失去了根，將沒有辦法在這裡從事生產、無法進步、無法研發成功；失去了根本大法，將失去對主權跟安全的屏障與保護。他說，他與農民的工作一樣，願透過農業部努力，一起跟農民朋友守護國家土地，也希望農民支持政府守護國家《憲法》、守住根、守住根本大法，才是未來必要走的一段路。

他強調，沒有土地就沒有根，沒有《憲法》就沒有國家的主權跟安全。

