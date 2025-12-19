昨夜不平靜！五楊高架火燒車「煙火沖天亂炸」 路過駕駛看傻眼

五楊高架昨日發生火燒車，剛好事故車輛上有煙火。（圖／翻攝Threads／＠sansan6966）

台北市昨（19）日晚間連續發生重大事件，先是在傍晚發生北捷中山站隨機砍人案，造成4人死亡；捷運善導寺站外也發生隨機攻擊案。未料晚間8點20分左右，五楊高架北上約38公里處又發生火燒車事件。一輛疑似載運煙火的小貨車突然起火燃燒，車上煙火不斷噴發升空，現場火光與爆炸聲響交織，場面宛如高架橋上的「煙火秀」，畫面在網路迅速瘋傳，引起大量討論。

事發地點位於五楊高架林口下坡段內線車道。目擊者拍下的影片顯示，現場火勢猛烈，濃濃黑煙直竄天際，車輛不斷爆出火花與煙火聲響，造成經過駕駛人紛紛減速圍觀，部分路段一度回堵。

根據警方說法，肇事車輛由一名24歲李姓男子駕駛，當時車上載運爆竹煙火。行經該路段時，駕駛發現車廂冒煙，遂立即停靠路肩試圖處理，不料火勢迅速蔓延。李男與車上另兩人反應機警，及時逃生，並未造成人員傷亡或波及其他車輛。

不少網友在Threads平台第一時間分享現場影片，有人形容「火燒車還放煙火，太誇張」、「整台車燒成骨架，超嚇人」、「有點危險但又有點好笑」、「第一次看到火燒車車上有煙火」、「下次有類似的情況，先停止繼續靠近，以防爆炸！尤其車上還有煙火」、「今天真是什麼怪事都有」。也有民眾表示，當時未見警消到場，現場陷入一陣混亂，令人錯愕。

國道公路警察局表示，勤務指揮中心接獲通報後，立即派遣巡邏車趕赴現場，並聯繫消防單位支援滅火。警消在外側路肩進行灌救，火勢於晚間9點46分成功撲滅，事故現場隨後排除完畢。期間濃煙一度影響主線車道能見度，警方已同步通報警廣與交通控制中心，提醒駕駛注意行車安全。

