昨夜宜蘭強震 蔣萬安：北市39件災情今日全數處理完畢

2025上海雙城論壇28日舉行，台北市長今日一早前往松山機場搭機前往上海。針對27日地震災情，蔣萬安表示，昨天第一時間北市府即刻啟動應變機制，台北市災害應變中心也立即三級強化開設，相關災情有39件，包含停漏水及房屋毀損等輕微案件，28日上午會全數處理完畢，市府會隨時掌握災情，即刻應變。（徐佑昇攝）

2025上海雙城論壇28日舉行，台北市長蔣萬安將出席主論壇，今日一早前往松山機場搭機，媒體問及27日深夜地震北市災情狀況。蔣萬安表示，昨天第一時間北市府即刻啟動應變機制，台北市災害應變中心也立即三級強化開設，各區公所即刻回報狀況，目前應變中心已降為三級強化開設，掌握相關災情有39件，包含停漏水及房屋毀損等輕微案件，至今日早上會全數處理完畢。

昨日晚間23時5分，台灣東部海域、宜蘭縣政府東方32.3公里處，發生芮氏規模7.0強震，地震深度72.8公里，全台有感，22縣市國家級警報大響，搖晃時間超過1分鐘，不少民眾深夜被地震嚇醒，北市也有零星輕微災情傳出。

蔣萬安表示，昨天第一時間市府即刻啟動應變機制，北市災害應變中心也立即三級強化開設，各局處進駐而且各區公所即刻回報狀況並全面掌握。

蔣萬安指出，現在應變中心已經降為三級強化開設，掌握的相關災情包含停漏水還有房屋毀損等39件輕微案件，昨天晚間也都在第一時間即刻處理完畢。

蔣萬安強調，有極少部分災情需要夜間施工，因擔心影響住戶，今天早上就會全部完成，市府會隨時掌握相關的災情狀況，即刻的應變。

