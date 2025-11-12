昨天怒吼「蔣不聽」！今早出門見太陽 網笑：咕嚕們全體翻車中

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

鳳凰颱風北上，原以為北台灣今（12）日將風雨交加，不少人昨晚還在等「放颱風假」的消息，沒想到台北市長蔣萬安宣布「正常上班上課」後，一度遭酸民圍攻，留言區罵聲不斷。沒想到今早天氣放晴，藍天白雲，許多網友紛紛留言「對不起市長」、「難怪昨天霸氣露臉了」、「感謝市長，今天天氣蠻好的」。

台北市長蔣萬安宣布「正常上班上課」後，一度遭酸民圍攻，留言區罵聲不斷。(圖／蔣萬安 臉書）

根據中央氣象署最新資料，鳳凰颱風昨夜北轉後強度明顯減弱，暴風圈逐漸縮小，台北市早已脫離陸上警戒範圍。蔣萬安昨晚在臉書說明，經專家評估後，台北市的降雨量與風速皆未達停班停課標準，因此決定維持正常運作，同時強調「市府團隊將持續監控天氣變化，全力確保市民安全」。

儘管說明詳盡，不少民眾仍在留言區表達不滿，酸言連發：「要蔣幾百次==」、「東市買駿馬，西市買鞍韉，南市颱風假，北市咕嚕咕嚕」、「蔣不聽欸」，但今早一覺醒來，發現台北風平浪靜、陽光普照，留言區瞬間變調，「今日出太陽好天氣，值得嘉蔣！」、「不要怪市長，中央氣象預報就是這樣，未達停班停課的標準，就讓市民咕嚕咕嚕一下吧」、「咕嚕們翻車現場」。

有趣的是，也有網友觀察到蔣萬安過去在宣布停班停課時，臉書貼文圖卡幾乎都會放上個人照片，但若是「正常上班上課」多半只用制式文字。這次他難得「露臉」公布消息，沒想到一語成讖、天氣放晴，網友笑稱：「難怪昨天霸氣露臉了」



