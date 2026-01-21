昨天放寒假「今天開學」 學生崩潰！教育部解釋了

昨（20）日國中小、高中舉行休業式，本該開心進入假期，卻在今（21）日展開新學期課程，形成「昨日休業、今日開學」的罕見現象。（示意圖／photoAC）





寒假來了！昨（20）日國中小、高中舉行休業式，本該開心進入假期，卻在今（21）日展開新學期課程，形成「昨日休業、今日開學」的罕見現象，讓學生們好崩潰。事實上，這是教育部為了配合春節連假而調整的上課日，去年就已發布公文通知，24日起才是學生們「真正的寒假」。

休業完隔天就開學，讓學生好像時空錯亂，紛紛在threads上抱怨，「早安啊！上學期彷彿就在昨天呢」「我們學校為了解決這個問題，直接取消結業式」「上學期好像是昨天的事」「自動請假了」「根本假性放假」「有種沒放寒假又要繼續上課的感覺」。

事實上，這是教育部為了配合春節連假而調整的上課日，去年就發布公文說明，為配合農曆春節假期，調整115年2月11日、12日及13日（開學第1週）為放假日，並於115年1月21日、22日及23日補行上課，114學年度第2學期實際開始上課日為115年2月23日，並為開學第3週，114學年度學期之週次不受影響。

