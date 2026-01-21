昨天結業式「今天就開學」 學生「上3天放寒假」原因曝

【緯來新聞網】好混亂的一週！昨（20日）是國中小、高中的結業式，但緊接著今天又馬上「開學」，把段考、結業式和開學都擠在同一週，之後還要補下學期的課，才能迎接寒假，讓學生崩潰不已，掀起討論話題。

國中小、高中面臨結業式完又開學的情況。（示意圖／翻攝自pixabay）

許多網友在Threads抱怨，「結業式隔天要上學也是滿可悲的」、「唉，時間過得真快，結業式彷彿就在昨天」、「開學第一天，感覺昨天還在結業式而已…好快」、「今天結業式明天開學，我是走流程嗎？」



據了解，現在國中小、高中的狀態為，週一段考、週二結業式、週三開學，原因是行政院去年公布115年政府行政機關行事曆後，家長擔心寒假和農曆春節之間夾著上課日，會造成假期不連續，因此教育部決議調整114學年度第2學期行程，原訂115年2月11日（週三）開學。



不過，為了配合春節假期，將2月11日至13日改為放假，並提前於1月21日至23日的上課日調整為放假，並提前21日至23日補課，讓學生可以好好享受寒假，而不會被中斷。



值得注意的是，有網友透露，這樣的做法並非首次，回顧2010年就讀國中二年級時，也是「卡3天」，那一年是「寒假多放3天」，暑假扣3天回來，意指7月1日、7月2日、7月3日上課，諷刺的是「公然」佔用禮拜六上午當修業式，雖然只有佔用半天，但至今回想起來還是不太開心。

