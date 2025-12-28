昨宜蘭外海7.0強震 幸未傳重大災情

「喔，好大喔。先出去、先出去。」週六深夜，突然一陣天搖地動，民眾嚇得奪門而出，而留在室內的民眾，也被晃動嚇得驚呼出聲，「好大、好大、好大，啊……也太恐怖了吧。」

嘉義居民說道，「現在才開始。」

這起宜蘭外海規模7.0強震，南方澳進安宮的監視器鏡頭拍下劇烈搖晃的瞬間，東澳地區周邊一度有3465戶停電，隨後全數復電，當地賣場的貨架商品也應聲掉落，一片混亂。

記者詢問宜蘭店家，「這是剛才地震破掉的嗎？」

店家回應，「你走別條、走別條。」

另一宜蘭店家表示，「沒有什麼事，就東西倒掉而已。」

強震不只造成零星災情，也讓不少宜蘭人心有餘悸。

宜蘭民眾說：「他們說上下搖是大地震，然後上下搖完之後就變成左右這樣子，很可怕。」

宜蘭民眾提及，「會怕喔，很恐怖、很恐怖，這樣搖搖搖真恐怖。」

交通方面也受到影響，台鐵蘇澳新站站內天花板塌落，台鐵共有4列次列車暫時停駛，週日凌晨1時前後陸續恢復行車。

台鐵旅客曾先生說道，「不等沒辦法啊，現在公路也不知道怎麼樣。」

桃機航廈天花板也傳出塌落情形，捷運和高鐵則依規定短暫停駛或改以慢速行駛，確認安全後陸續恢復。

高鐵廣播，「各位旅客您好，列車暫時臨時停車，若有進一步的訊息，我們將盡速通知各位。」

新北新莊丹鳳高中前的龍安陸橋，也疑似抵擋不了強震，磁磚大片剝落，目前現場已經先封鎖，避免人員靠近受傷。

新北市議員陳世軒表示，「即刻要求市政府在最短的時間內盡快修繕，並且通盤來檢討、全面來檢討我們新莊所有的天橋。」

這起芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，全台多個縣市最大震度達到4級，氣象署也點出地震成因。

氣象署地震測報中心科長陳達毅說明，「主要地震的成因，大概就是跟菲律賓海板塊與歐亞板塊的碰撞有關。」

這一次地牛翻身，各地消防局通報零星事故，但沒有傳出重大傷亡，氣象署表示，因此地震深度深且在外海，所以雖然全台多地有感，但相對來說比較不容易造成災害。