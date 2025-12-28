昨強震僅次921、去年403！ 氣象署示警：一週內慎防規模6餘震

氣象中心地震測報中心科長陳達毅說明27日地震概況，並提醒未來一週可能還有規模5.5至6.0餘震。（鏡新聞）

提高警覺！昨（27日）深夜11點05分的規模7強震可能還有餘震。氣象署地震測報中心指出，未來3天至一週左右，可能還會出現規模5.5至6.0的餘震，提醒民眾注意。

27日晚間在宜蘭外海發生震源深度72.8公里的中層地震，芮氏規模達到7.0，國家級警報大作，全國各地皆明顯感受到搖晃，中部以北震度都來到4級以上，造成不少民眾恐慌。

觀測到規模第3大地震！為何震度廣泛、影響卻較輕？

據報，中央氣象署地震測報中心科長陳達毅指出，本次地震主要是因菲律賓海板塊與歐亞板塊碰撞，菲律賓海板塊向北隱沒，越往北深度就越深，也因此造成這次震度範圍廣泛，其中花蓮搖晃時間最長達到21秒，其他台北、新竹、桃園、苗栗也都有10秒左右。

陳達毅表示，本次地震規模7.0，是繼921的7.3以及去年403的7.2之後，觀測到規模最大的地震，但因震央在外海、深度較深，雖有造成廣泛震動，但影響比較輕微。他提醒未來一週內可能還會有5.5到6.0的餘震。

27日觀測到規模7.0的地震，震度範圍達全台。（氣象署提供）

北台灣震度達4級 搖晃感受超明顯？

此外地震測報中心主任吳健富提到，本次地震台北明顯有感受到搖晃，除了因為震央靠近北部，還有盆地效應和高樓效應，讓民眾感受會更加明顯；他同樣也提到未來3天到一週內可能還有規模5.5到6.0的餘震，提醒民眾要留意小心。

