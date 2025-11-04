昨才卸任中選會主委！李進勇今火速恢復民進黨籍：我沒申請

中選會前主委李進勇。資料照



前中選會主委李進勇昨卸任，今（11/4）傳出火速向民進黨中央申請恢復黨籍。不過，李進勇向本報表示，「是自動回復黨籍，我沒有特別申請」。民進黨中央黨部證實，李進勇已恢復黨籍。

2019年行政院提名連任雲林縣長失利的李進勇出任中選會主委，遭在野黨質疑中立性，李進勇也主動向民進黨申請註銷黨籍，以示中立。但李進勇在上期間，仍繼續被在野黨質疑選務不公。

中選會主委李進勇等6名中選會委員任期至今年11月3日屆滿，今傳出他已火速向民進黨中央申請恢復黨籍。對此，李進勇回應，「是自動回復黨籍，我沒有特別申請」，這是黨籍管理辦法，他擔任中選會主委之前，有註銷黨籍，現在他已經不當中選會主委，根據管理辦法規定就自動恢復黨籍，「這是一個正常的程序。」

此外，對於中選會新任委員難產，李進勇說，希望國家機關體制能夠順利運作，相信不管行政院、立法院，都有這個共識，沒有其他評論。

