昨才喊有困難、今速籌到2.2億！三地創辦人鍾嘉村交保：須天天傳大頭照

三地集團起家於高雄，創辦人鍾嘉村擁龐大地產版圖，事業橫跨土地重劃、建設、客運、能源等產業，被外界稱為「南台灣大地主」。截自三地集團官網



高雄三地集團創辦人鍾嘉村被控透過灌水工程款等方式，從光電廠工程款、開發費收取回扣，不法金額初估約3億5,084萬元，被高雄地檢署依特別背信、證券交易法等罪起訴，昨日（12/8）傍晚移審法院，由於拿不出2.2億元交保，法官最後裁定羈押，不過家屬今日（12/9）一早迅速籌齊現金，法官也准予停止羈押，同時考量鍾嘉村後續隨時有住院可能，並未限制住居，僅限制出境。

鍾嘉村以土地開發起家，集團旗下共有北基國際、南仁湖、三地開發、三地能源等多家上市櫃、興櫃公司，集團橫跨通路、房地產及客運，是高雄知名開發集團。根據檢方指控，鍾嘉村原本計畫在屏東獅子鄉、車城鄉開發太陽能光電場，並由旗下北基國際百分百持股的三地能源與開陽能源合作，兩間公司分別以51%、49%持股合資成立合豐能源。

2019年合豐能源向鍾嘉村承租土地，並申請電業籌設許可，隨後和開陽能源簽訂工程、採購及施工統包合約，開陽需支付每千瓦5千元開發費給合豐能源，事後該開發費再透過假合約匯款至鍾嘉村實際掌控的尚發公司，同時再透過灌水工程款，將光電場開發案層層轉包，導致北基國際、三地能源、開陽能源蒙受損失，影響投資人權益，不法獲利約3.5億元。

高雄地檢署今年10月掌握具體事證後，指揮調查局台南市調處兵分多路搜索，同時聲押鍾嘉村，當時法官裁定以2千萬元交保，雄檢當晚提起抗告，地院改裁定收押禁見，不過羈押期間鍾嘉村一度因身體不適，送醫戒護治療。

昨日雄檢正式起訴鍾嘉村，並將其移審法院，引起檢辯雙方針對是否續押、交保激辯，檢方主張若要交保，扣除已繳回的1.2億元不法所得，保釋金額不可低於2.2億元，不過法官詢問鍾嘉村2.2億元交保是否有問題時，鍾嘉村喊話「資金有困難，籌不出來，希望可以降低一點，我身體狀況很不好，不要再押了」。

不過承審法官陳川傑堅持，認為當初鍾嘉村被裁定2千萬元交保時，二審就認為金額太低，對他完全沒有壓力，同時回應鍾嘉村「三地集團很大，買得起乖乖、高雄客運，相信有足夠財力」，最終裁定鍾嘉村續押不禁見。

結果出爐後，鍾嘉村家屬一夜之間籌集逾2億元現金，今日一早就遞狀向高雄地院聲請交保，法官下午裁定鍾嘉村准予交保，並限制出境出海8個月，並須配戴電子腳鐐，每日上午10點至中午12點應拍攝自己面部照片傳送給科技設備監控中心，不過考量鍾嘉村確實身體狀況欠佳，隨時有住院可能性，因此並未限制住居。

