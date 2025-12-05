昨才憶父愛…賴瑞隆兒爆霸凌 社群瞬間洗版：感覺出局了

立委賴瑞隆的兒子被控霸凌同學，他今（5）日舉行記者會說明並道歉。（圖／姚志平攝）

民進黨立委賴瑞隆宣布角逐高雄市長初選，他昨（4）日才在社群平台分享影片，感謝鄉親的支持，不料8歲兒子被爆料在學校霸凌同學，引發軒然大波；影片下方的留言也從稱讚、加油，變成大批友洗版留言，甚至有人要他退選。面對爭議，賴瑞隆本人今天也召開記者會道歉了。

賴瑞隆昨晚在臉書、IG、Threads貼出影片，講述自己身為勞工家庭的辛苦，想起和父子倆一起喝沙士的回憶，在身為人父之後，他才明白沙士不只是對自己的犒賞，而是爸爸對孩子說不出口的愛。

另外，賴瑞隆也分享10年的市政歷練，在2015年初選過關，2016年當選立委，2020年連任拿到13萬50502票，去年連任則拿到12萬1064票，表示選民對他算是認同，並表示會勤掃基層，「因為我相信每一雙手，你多握一雙手，或多去跟鄉親做最多的溝通，那他們會給你最正面的回應」。影片下方有不少人留言，為他加油喊棒。

豈料，賴瑞隆的兒子被指控霸凌，且至少3人受害，影片底下瞬間湧入許多網友批評，「如果沒處理好這件事～你兒子就是你下一屆選不上的主要原因！」、「因為霸凌事件，感覺出局了」、「退選市長，回去當好爸爸」。

賴瑞隆今天親自召開記者會說明，向孩子、家長和學校道歉，表示會多花更多時間來陪伴教養孩子，被問到是否會退出2026高雄市長初選？他沒有正面回應，認為現在最重要是給孩子們更好的解決跟未來，讓他們有更好學習環境。

