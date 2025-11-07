昨才稱修法條文準備好！石崇良：目前僅是想法「健保不能倒、去留不在心」

衛福部長石崇良出席致詞並擔任主題演說「2025台灣健康照護聯合學術研討會」。廖瑞祥攝



衛福部日前拋出二代健保改革構想，引發小資族、存股族反彈，衛福部長石崇良今（7）日回應，強調該政策僅為內部研析的「想法」而非既定政策，尚未進入法制作業程序。他重申，健保改革不會停歇，未來仍將秉持「量能付費、公平負擔」原則，推動健保永續發展。

衛福部日前拋出二代健保改革構想，拋出健保補充保費改革，擬對股利、利息、租金改採「年度結算」，一年累計逾2萬元，徵收2.11％。消息一出，引發小資族與存股族強烈反彈。石崇良昨（6）日曾表示，修法草案條文已經準備完成，最快年底送行政院審議，預計明年完成修法、2027年上路，但是不到一天，衛福部晚昨間緊急發出新聞稿澄清，強調「改革方向全部暫緩」，暫停推動具爭議的規劃。

廣告 廣告

事隔一天，石崇良今出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」前受訪時再度回應強調：「健保不能倒」，所有政策的出發點都是為了讓健保能夠永續經營，維持穩健財務，以照顧更多民眾與弱勢，健保核心精神是互助、互利與量能負擔原則將會延續下去。

石崇良指出，相關構想只是衛福部內部長期研析的一個「想法」，尚未進入正式法制作業程序，「只是因媒體專訪而偶然曝光」，他說，雖然跟很多的財經專家都有討論過，但是還沒有經過正式的啟動，「如果進入法制作業程序，一定會有跨部會討論、舉行公聽會，不會只是部長個人發言而已。」

他呼籲外界放心，強調健保的財務，確實是有他改革的必要性，「健保改革不會停，因為從來沒有停，才能持續三十年，要往下走，需要繼續討論」，未來討論都會朝向健保精神，量能付費，公平負擔，照顧弱勢的精神，不論是在保費結構調整，補充保費，或擴大費基，都會秉持精神繼續討論。

對於民眾顧忌，石崇良強調，會持續交換意見，並對外說明，為了不讓誤解以訛傳訛，才決定讓民眾了解，現階段只在討論過程，而非既定政策。

針對外界傳出有人要求他下台，石崇良淡然回應：「這題每個部長都被問過，去留從來不在我心中，只想把事情做好，讓健保與醫療體系能持續穩健發展。」

更多太報報導

健保補充保費改革急煞車 中經院長建議：抓大放小降低政治衝擊

急轉彎！健保補充保費改革方向惹議 衛福部晚間宣布：全部暫緩

補充保費改定了！石崇良喊「有能力多幫點」：感謝高股息族群貢獻