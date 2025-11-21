昨拜會韓國瑜！卓榮泰向立院喊話這1事

▲卓榮泰受訪時呼籲，希望立院盡快排審、盡速處理院版《財劃法》。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰昨下午拜會立法院長韓國瑜，就院版財劃法與明年度中央政府總預算案等交換意見。對此，卓榮泰今（21）日受訪時呼籲，希望立院盡快排審、盡速處理院版《財劃法》，才能阻止不法行為繼續發生。

卓榮泰上午赴立法院進行施政報告並備詢，被媒體問到，昨天拜會韓國瑜討論院版財劃法一事時表示，他拜託立法院將這部有共識的院版《財政收支劃分法》盡快的排審，而且要迅速的處理，才能阻止一切不法的行為繼續的擴大發生，這樣才能讓國家能夠永續、財政能夠健全。

立法院會14日三讀修正財劃法尚未生效，行政院會昨也通過院版財劃法修正草案，草案將送立法院審議，卓榮泰昨天下午為此拜會韓國瑜。

院版財劃法草案中，除解決現行財劃法公式錯誤問題，也調整城鄉水平分配，讓縣市整體獲配財源成長率達27.4%、高於直轄市，中央對地方整體挹注經費將逾新台幣1.2兆元、創下新高，同時也明定地方自治補助的3軌原則。

