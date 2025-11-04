昨日才受託！保母叫2月大女嬰喝奶沒反應 孩子竟已無生命跡象送醫仍不治

樹林4日下午發生嬰兒猝死案，女嬰在保母家突然失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。（示意圖／報系資料照）

新北市樹林區4日發生女嬰猝死案，2月大的嬰兒在保母家突然失去生命跡象，保母餵奶時發現孩子四肢僵直，立刻通報警消送醫，經急救後仍回天乏術，而死者身上無明顯外傷，確切死因則仍待調查釐清。

警方表示，4日下午2時39分接獲119通報，指稱樹林區一處民宅有嬰兒OHCA（到院前無呼吸心跳）情形，員警立即趕赴現場了解，女嬰則由救護人員送往醫院急救，惟搶救後仍宣告不治。目前已通知家屬到院，並報請新北地方檢察署檢察官相驗，以釐清確切死因。

新北市社會局表示，該名保母過去無不良紀錄，今年3度不定期約訪也無異狀，本案兒童是昨日新受託案件，該保母收托的其他幼兒已由家長帶回，真相釐清前，將暫停收托，也協助家長媒合幼兒其他照顧資源；且該家庭目前也沒有相關高風險通報紀錄。

樹林分局表示，將全力配合檢警釐清案情，並協助相關單位進一步了解與查處，確切案發過程仍待調查。

