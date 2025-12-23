昨日還是棄將，今日成了神隊友！Google迎來史上最大「回鍋年」：新聘AI工程師中，五分之一是前員工

隨著人工智慧（AI）競賽白熱化，科技公司如OpenAI、Meta、Anthropic等之間的人才爭奪戰也越演越烈，Google的策略之一，就是積極把「前員工」找回來。根據ADP研究所（ADP Research Institute）的調查，放眼整個科技業，員工「回鍋」的情況其實都在增加，「資訊領域」尤為明顯。 美國財經媒體CNBC指出，Google在2025年新聘、負責AI相關工作的軟體工程師中，大約有20％是所謂的「回鍋員工」（boomerang employees），這個比例明顯高於往年。Google發言人也證實，截至12月，這個數字仍然成立，並表示與2024年相比，從主要競爭對手跳槽過來的AI研究人員人數也明顯增加。

廣告 廣告

Google發言人在聲明中說：「我們對目前的動能、運算能力和人才感到振奮。工程師們想來這裡工作，繼續打造突破性的產品。」

Google薪酬主管凱西（John Casey）近日在一場內部會議中也像員工提到這波回聘潮，他表示，專注於AI的軟體工程師之所以被Google吸引，關鍵在於公司擁有雄厚的財力，以及進行高階AI研究所需的龐大運算基礎設施。

CNBC指出，Google手上本來就有一大批可以「挖回來」的前員工，尤其在2023年初那波史上最大規模裁員後——當時母公司Alphabet一口氣裁掉1萬2000人，整體人力縮減約6％。那次裁員受到通膨飆升、利率上漲導致市場轉冷所驅動，而此後Google也持續進行零星裁員與優退方案。

在生成式AI領域，Google的起步相比OpenAI等公司顯得偏慢，也曾在多項產品推出時出現失誤，不過今年情況出現反轉——靠著大舉投資AI基礎設施，以及Gemini應用程式的成功，Google的表現明顯回穩；Alphabet的股價今年已經上漲超過 60％，表現優於所有其他大型科技股同業。

長期以來，Google一直被視為工程與創新的重鎮，也因此成為競爭對手挖角人才的主要目標，這種情況至今仍未改變。CNBC今年7月曾報導，微軟從Google的DeepMind AI研究實驗室挖走了大約24名員工，同時OpenAI和Meta也不惜重金搶人。OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）也曾在6月時對員工透露，Meta甚至開出了1億美元的「簽約獎金」來挖角，而他也正在竭盡全力留住自家的員工。

去年底，Google也迎回了一位AI領域的重要人物：沙澤爾（Noam Shazeer）。

沙澤爾和德・弗雷塔斯（Daniel De Freitas）在2021年離開Google，共同創立了AI平台Character.AI。據報導，當時是因為Google拒絕了他們推動公司內部聊天機器人計畫的請求，兩人才選擇離去。到了2024年8月，在一項涉及創新技術授權的協議下，沙澤爾、德・弗雷塔斯以及Character.AI研究團隊的其他成員，重新回到DeepMind。

過去一年看起來，Google也變得更敢冒險，產品推出速度加快，即便有些產品在外界眼中還不算完全成熟。同時，公司也試圖全面「去官僚化」，包括推動大規模的人才優退計畫，並裁撤了超過三分之一負責管理小團隊的主管職位。

此外，Google共同創辦人布林（Sergey Brin）自2023年重返公司後，有時會親自聯絡潛在的求職者，並試圖說服他們入職；Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也曾親自出面，替自家公司招攬AI研究人員。

更多風傳媒報導

