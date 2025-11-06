昨是今非！黃國昌昔喊「年金改革勢在必行」如今挺藍「停砍年金」 網友翻出過往言論打臉

民眾黨立院團總召黃國昌去高喊「年金改革勢在必行」，如今卻與國民黨並肩主張「停砍年金」，立場轉變引起外界質疑。（資料照片／李智為攝）

軍公教年金改革上路至今逾7年，所得替代率逐年減少1.5％，國民黨立院黨團將「停砍公教年金」列為本會期優先法案，民眾黨立院團日前也宣布跟進停砍公教人員所得替代率，而相關法案在藍白挾人數優勢下，於昨、今天全案保留完成初審，最快12月初拚三讀闖關。不過，有網友挖出民眾黨團總召黃國昌過去高喊「年金改革勢在必行」，如今卻與國民黨並肩主張「停砍年金」，立場昨是今非。

國民黨立院團將「停砍年金」列為本會期優先法案。司法法制委員會自昨天起，連續2天分別排審《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案。

民眾黨立院黨團日前也舉行記者會，表示藍白達成共識推動停砍年金，並公布黨團版本，包括自今年起停止調降公教人員退休所得替代率，另當消費物價指數（CPI）累計成長達5％時應依照成長率檢討調整。

黃國昌在會中提到，民眾黨對年金改革的立場就是「不贊成走回頭路」，但年金制度須適時檢討，因為這7年多的年金改革造成世代和族群的衝突，也沒有顧及到人口結構變化和公教職場的負面衝擊。

黃國昌說，過去7年政府撥補勞保達5170億元，改革進度卻為0，反觀公教年金撥補僅不到300億元，導致10年間國家財政額外增加750億元負擔，與年改初衷的財政永續背道而馳。

然而，如今與國民黨並肩主張「反年改」的黃國昌，近日被網友挖出過去高喊支持「年金改革」的言論，剪成對比影片打臉，在網路上引起熱烈討論。

將時間拉回到2015年，黃國昌在擔任時代力量黨主席期間，曾公開在節目上表示，年金不只是國家沉重的負擔，更成為社會不公平、世代不正義的幫兇，教師原本一個月領6萬4千元，退休後領6萬8千元，「不做事竟領的比做事還多，年金改革勢在必行」。

黃國昌當時也說，國家建立年金制是為保障每個人都能享有尊嚴的退休生活，因此未來改革應讓各種職業的退休保障趨於一致。「未來，我們都在同一條船上，必須共同努力建立公平、健康的年金制度，讓大家工作時安心工作；退休時，人人有尊嚴、有保障，這才是台灣人應該擁有的好生活」。

直到2017年，當時擔任立委的黃國昌也多次在立法院質詢時提到，堅持年金改革的理念，以及其中重要的價值與原則，不應該隨著政黨執政而改變。他當年也強調，年金一定要改，退撫基金已瀕臨破產懸崖，「已經到不得不改革的時刻」。



