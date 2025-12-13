昨晚到案說明！15歲柯基犬秋刀魚遭虐打 飼主：身心疲憊才失控

記者楊忠翰／台北報導

受虐柯基犬已被暫時安置於寵物旅館。（圖／台北市動保處提供）

北市1隻15歲柯基犬「秋刀魚」，先前流出遭飼主虐打的影片，引發社會高度關注，網友起底飼主為茶聚加盟店詹姓老闆；對此，北市動保處表示，飼主已於12日到案，並表示他長期照顧失智犬，身心十分疲憊，導致一時情緒失控而為；本處將待驗傷結果出爐，並釐清違法事證後依法開罰。

近日網友在《Threads》上傳一段影片，只看飼主高聲喝斥，不但丟擲衛生紙捲，還拿長棍揮打柯基犬，導致柯基犬躲在角落發抖；12日凌晨時分，北市動保處接獲民眾檢舉後，隨即啟動受虐動物案件處理流程，並依《動物保護自治條例》第14條規定，將受虐柯基犬緊急送往特約動物醫院安置。

北市動保處表示，柯基「秋刀魚」已有15歲，並罹患後肢癱瘓、失智等症狀，本處將「秋刀魚」從寵物旅館帶離後，隨即進行緊急安置，但檢查項目較多，迄今仍留在動物醫院；由於「秋刀魚」有失智情形，需要專業人士照顧，檢查完畢後仍會繼續留院，後續再尋找合適飼主領養。

北市動保處指出，昨天晚間時分，詹姓飼主已到案說明，並表示他長期照顧失智的「秋刀魚」，身心早已疲憊不堪，導致一時情緒失控而為；本案將待醫院驗傷報告出爐，並逐一釐清違法事證後，再依《動物保護法》第5條第2項不得騷擾虐待傷害動物逕行裁罰。

北市動保處強調，針對虐待動物行為，本處秉持零容忍的態度，而且動保法已有明確規範，違者可處最高7萬5千元罰鍰；倘若市民發現任何疑似違法虐待動物情事，請立即撥打1999市民專線，或1959動物保護專線通報，動保處會立即依法查處，藉以維護動物權益。

