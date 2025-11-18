昨晚北市南港大塞車民眾卡2小時 蔣萬安曝原因

蔣萬安表示，昨晚下雨、南港展覽館撤展，加上零星事故，導致南港一帶大塞車。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕昨(17日)晚間下班時刻，汐止南港一帶發生嚴重塞車，許多民眾卡在南港環東大道、經貿二路、南港展覽館周邊；還有民眾表示，在停車場卡了2個小時。台北市長蔣萬安今受訪表示，昨日雨天碰上南港展覽館撤展，加上零星事故導致塞車，市府會提出精進方案。

蔣萬安今上午出席市政行程被堵訪表示，南港分局有初步向他回報，恰好昨晚南港展覽館有撤展，又碰上下雨天，周邊又發生零星事故，才導致塞車情況。

他說，會請交通局以及警察局，就昨晚的狀況來徹底了解可以改善的地方，即刻提出精進方案。

