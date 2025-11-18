昨晚南港、汐止塞爆2小時引民怨 蔣萬安：將提精進方案改善

台北市南港展覽館一帶往汐止方向路段昨（17日）晚嚴重塞車，台北市長蔣萬安18日回應，主要是南港展覽館有活動撤展，又碰上雨天，周邊還發生零星事故，才導致塞車情況，他已要求北市交通局及警察局提出精進方案。（徐佑昇攝）

台北市南港展覽館一帶往汐止方向路段昨（17日）晚嚴重塞車，有民眾抱怨整整塞了2小時，相當不滿。對此，台北市長蔣萬安18日回應，昨晚北市警局南港分局回報，主要是南港展覽館有活動撤展，又碰上雨天，周邊還發生零星事故，才導致塞車情況，已要求北市交通局及警察局提出精進方案。

針對塞車情形，蔣萬安表示，南港分局有初步晚間有向他回報，恰好昨晚適逢南港展覽館有展覽在撤展，又碰上下雨天，周邊剛好又發生零星事故，才導致塞車情況。

蔣萬安強調，他會請交通局以及警察局，就昨晚的狀況來徹底了解可以改善的地方，即刻提出精進方案。

