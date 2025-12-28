昨晚地震記者會科長陳達毅「髮亂領帶歪」爆紅 本人出面解釋：下床直衝氣象署

即時中心／徐子為報導



昨（27）晚間11時5分宜蘭外海發生規模7地震，氣象署緊急於晚間11時50分開記者會，解釋地震成因，由地震中心科長陳達負責，不過他在鏡頭前「領帶歪斜、頭髮凌亂」，曝光後在網路社群竄紅，讓網友大讚專業、盡責。對此，陳達毅還原昨晚事發經過，他馬上跳下床就直衝氣象署。





媒體《聯合新聞網》報導，陳達毅回憶當下，昨晚發生地震來襲時，他和家人都已熄燈上床，面臨突如其來的搖晃及國家警報，他身為當晚值班待命主管，第一時間就馬上跳下床換衣服，並駕車從新北中和趕往氣象署。



陳達毅表示，由於這次地震很有感，他心想規模「一定不小」，出門前有先請3名氣象署值班同仁準備簡報，並與地震中心主任吳健富討論，初步了解本次地震，他一邊開車，一邊構思記者會該如何說明。他也坦言，他昨晚11時30分抵氣象署後，穿上提前於辦公室備好的西裝，正想調整領帶和頭髮時，辦公室電腦竟突然當機，只好先放下儀容去修理電腦，「修完其實快沒時間了，記者們也早就在外面等候，不想讓大家等，我就直接上去了」。



針對這次在社群爆紅，陳達毅說，能讓民眾了解地震及預警地震，反而是件好事，感謝大家的支持，也強調氣象署同仁們都很稱職，許多人都趕回來忙到凌晨2點多才離開。





