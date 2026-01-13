昨晚宜蘭5.3地震「台北搖晃11秒」 氣象署示警：仍有餘震

【緯來新聞網】昨（12日）晚9時31分宜蘭外海發生規模5.3地震，北部地區有感搖晃，台北市信義區搖晃長達11秒，氣象署表示這起地震是上次7.0地震的餘震，2起地震震央非常相近，深度也雷同，未來一定還有餘震，不過規模不會太大。

昨晚9時31分的規模5.3地震，是去年12月27日的餘震。（圖／中央氣象署）

昨天晚上發生規模5.3地震，地震深度70.3公里，包括宜蘭、桃園、新竹最大震度達3級。氣象署地震測報中心主任吳健富指出，這起地震主因為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊在台灣東部碰撞帶，2個板塊擠壓所致，相當於約0.045顆原子彈威力，是去年12月27日深夜規模7.0強震的餘震。



吳健富說明，去年12月27日地震的震央位於宜蘭外海，昨天也在宜蘭外海，推估是1227的餘震。1227規模7地震不會透過單一主震就消耗所有能量，先前也有餘震，但因規模小、深度深，民眾感受較小，但昨天規模超過5、又在晚上，因此民眾較有感。



至於為何警報在地震大約15秒後才發布？吳健富解釋，因為地震深度比較深，一定要震波傳到地表，開始有偵測到訊號、開始處理，才能做相對的一個處理的應變。



吳健富提醒，後續仍可能持續發生餘震，不過隨著能量逐步釋放，餘震規模有機會趨於減小，民眾感受也會相對沒那麼明顯。

