「昨晚有無性行為」英文師要學生填問卷 銘傳：送性平會

銘傳大學一名女學生投訴商務英文課的男老師，要求全班填寫涉及性隱私的線上問卷，內容包含「昨晚是否與他人發生性行為」、「今天穿什麼顏色的內衣褲」、「是處女嗎」等敏感問題，甚至疑似以成績施壓，引發學生反彈，事件曝光後，校方表示已啟動調查並召開性平會，強調將依法處理、維護學生受教權益。

女學生於社群平台發文指出，商務英文課的男老師近日在課堂要求學生填寫線上問卷，內容卻出現多題涉及性隱私的問題，包括「昨晚是否與他人發生性行為」、「是處女／處男嗎」、「是否為同性戀」、「喜歡裸睡嗎」及「今天穿什麼顏色的內衣褲」等。

女學生表示，老師稱問卷不強迫填寫，但語氣暗示可能會關係到成績評量，讓她感到很有壓力及不適，題目給的選項只有「Yes」及「none of your business」（不關你的事），若選擇「none of your business」的答案，就會在課堂上被公開點名指「很難聊」。

女學生說，老師還會抽問個別學生，要求分享性經驗或生活習慣，許多同學都超級尷尬，有人被問到性相關問題時明顯感到不舒服，但老師仍不斷追問，質疑是以成績逼迫透露隱私。

對此，校方回應，該堂課原訂以「文化禁忌」為主題，教師以問卷做為討論引導，卻因題目內容過度敏感而引發學生不滿，已立即展開了解並啟動關懷流程。

校方強調，12月5日性平會已正式討論，將依法進行調查，釐清教師行為是否涉嫌不當或造成學生心理壓力，調查結果將做為後續處置依據，強調已於第一時間提醒教師，問卷內容與相關提問不得做為成績評量依據，後續課程也不得再安排可能造成學生不適的性別敏感議題，呼籲學生若有任何不適、疑問或建議，可隨時反映。

