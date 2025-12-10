「昨晚有跟別人愛愛嗎」還問內褲顏色 男英文老師被控逼用隱私換成績！銘傳大學回應了

銘傳大學一名商務英文課程陳姓男教師，被學生指控逼用隱私換成績。（翻攝自銘傳大學臉書）

銘傳大學爆出商務英文課程陳姓男教師，在上課期間讓學生填寫線上問卷時，題目出現「昨晚有跟別人發生性行為？」「是處女／處男嗎？」等涉及個人隱私的敏感內容，引發學生不滿。對此，校方出面做回應了。

英文課問卷問竟涉及個人隱私的敏感內容？

銘傳大學商務英文課程任課的陳姓老師，上週一（1日）在課堂「文化禁忌」議題進行線上問卷調查，然而在23個題目中，卻有8題涉及個人性隱私，包含「昨晚有跟別人發生性行為？」「今天穿什麼顏色的內褲？」「在哪裡買內衣？」「喜歡裸睡嗎？」「初吻是什麼時候？」「打算找個新的男友/女友？」「是處女／處男嗎？」「是同性戀嗎？」，並公然公布學生答案，引發學生感到不舒服，向校方申訴，更有學生在社群平台Dcard上PO文，指控老師逼著學生用隱私換成績。

銘傳大學出面回應性平爭議？

對此據《ETtoday》報導，銘傳大學隨即出面回應，表示校方對此情形高度重視，已立即啟動關懷處置程序，並在上週五召開性別平等教育委員會討論後續調查處理，同時為了維護學生學習權益並確保課程品質，校方已與授課教師進行溝通提醒。

問卷設計內容僅是為了互動？

另外據《知新聞》報導，陳姓男老師為學校英語教學中心的兼任講師，據個人臉書資料顯示，畢業於某國立大學應用外語系碩士班，目前同時在北部其他5間私立大學任教，針對學生指控，陳師直言學校性平會已介入，目前不發表言論，閒談中提到一切都是誤會，無奈表示，「我是來這邊，賺幾百塊錢，可以照課本念，但是我想要多一點互動。」並表示「我也是跟他們道歉，如果有冒犯的地方，非常抱歉。」直言可能問卷設計不周。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

22歲海歸正妹爆曾睡過大聯盟球員 下海拍片「800人斬履歷曝光」獵男名單超驚人

親手拍下「遭性侵3分鐘」過程 15歲少女淚訴遭2難民拖走！律師：證據畫面極度駭人

把3姊妹當洩欲後宮！新北獨子不甩保護令「週週亂倫」 父母逼女作假證護哥哥