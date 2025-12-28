昨晚比921恐怖？過來人嘆「無法比」：根本芝麻綠豆 一文秒懂為何天差地遠

宜蘭外海27日深夜發生7.0強震，社群上有人喊「比921還可怕」，對此，許多經歷過921的過來人都直呼「根本無法比！」圖／Wikimedia

宜蘭外海27日深夜發生芮氏規模7.0強震，震央影響範圍廣泛，宜蘭、雙北、花蓮、基隆、桃園等地最大震度皆達4級，全台明顯有感。此次地震是繼921地震（規模7.3）及2024年4月3日花蓮地震（規模7.2）後，台灣近年來規模最大的地震。震感不僅遍及台灣，甚至在日本沖繩多地觀測到搖晃，福建、廣東等地的民眾也表示明顯感受到地震。對此，社群上有網友喊「比921還可怕」，甚至連總統賴清德也表示，地震來得急又快，有一點點像921大地震的感覺，但許多過來人認為，此次地震跟921簡直無法比，有人直呼「根本芝麻綠豆！」

諸多網友回憶921大地震：根本無法比較

有網友在PTT八卦板以「大家都沒經歷過921？」為題發文，分享自己對921大地震的回憶。他表示，921地震的震撼經驗難以用現代日常生活的便利來比較，「基本上還有電、還能上網都不用拿來比了啦！」

這名網友回憶道，921地震的情況是年輕一代無法想像的，「這不是一個值得拿來說嘴的事，也誠心希望你們永遠不要遇到」，他坦言，自己在921之前並不怕地震，但經歷過後，即便是稍微大一點的震動，也會下意識想「不會吧，千萬不要再一次。」他形容921地震的感受就像「飛機亂流，只是在地上，然後無法行走」，強調那種經歷是難以言喻、令人難忘的。

還有網友提到，這次宜蘭規模7.0地震造成不少人驚恐，有人甚至喊「嚇哭、嚇尿」。他回憶起921大地震時的經歷，直呼「搖大概到第三秒，然後就直接升級震到整個房子像在飛天，那種不就要被嚇到休克了？」

此外，也有經歷過921的網友在Threads上直言，千萬不要拿此次宜蘭地震與921相比，「根本是芝麻綠豆！」他回憶，921當晚宛如世界末日，全台斷電，全家只能睡在車上，車子停在停車場就待了一個禮拜。沒有任何一戶人家敢回家睡覺，因為房子裡外到處都是裂痕，家具也全都歪斜，唯有床還保持原位，「那晚只有滿天星星跟滿滿的害怕。」

熱群上議論紛紛：921是連平地都站不住 會感到絕望的那種

對此，社群上掀起熱論，許多人紛紛留言「只有真正經歷過921的人，才有辦法正確的說像不像921，我是覺得…..差很多！！」、「我媽說921我才3歲，我妹當時還說：叫房子不要搖了，我印象中我們一直睡在廚房，這樣方便逃生」、「該慶幸沒跟921一樣，不然有些人跨不到2026」、「我覺得飛機亂流還比不上921」、「921是那種，你腳下踩的地面好像隨時會崩塌」、「921的搖是連在平地都站不住，會感覺到絕望那種」、「921我直接從床上被甩到去撞牆」、「921時停電很久，到公司有備用發電機才看到新聞災情慘重，多棟大樓倒塌。那時停班停課很多天，沒水沒電，還記得點蠟燭吃飯的畫面。當時股市全面跌停，只有營建股漲。」

網友在PTT發表看法。圖／截取自PTT

經歷過921的網友在Threads上直言，千萬不要拿此次宜蘭地震與921相比，「根本是芝麻綠豆！」圖／翻攝自threads

回顧921大地震：台灣中部震撼一夜 死傷超過2000人

1999年9月21日凌晨1時47分，台灣中部發生芮氏規模7.3的大地震，震央位於南投縣集集鎮，震源深度約8公里，震動強烈且持續時間長，是台灣近代最嚴重的地震之一。此次地震不僅造成中部地區震度達7級，全台各地亦有明顯感受，瞬間喚醒全民對地震的警覺。

據統計，921大地震共造成約2415人罹難，11305人受傷，房屋損毀超過10萬棟。道路、橋梁、鐵路、水利設施等基礎建設也遭受嚴重破壞，民眾生活與交通一度陷入癱瘓。

專家指出，此次地震屬於斷層型地震，由中央構造線能量釋放引起。震動猛烈、破壞力大，許多房屋倒塌、地面龜裂，給當地居民帶來極大的心理與物質衝擊。許多民眾回憶，當晚宛如「世界末日」，全台多地斷電，部分家庭甚至被迫在車上或戶外過夜。

921大地震後，政府及社會各界積極進行災後重建，也大幅強化防災制度。建築耐震法規加嚴，學校與社區普遍推行防災演練與應變計畫，提升全民防震意識。此外，中央與地方政府建立完整的災害應變與緊急通報系統，以減少未來地震可能帶來的損失。

921大地震雖已過去20多年，但仍是台灣防災教育的重要教材，地震不可預測，民眾需養成平時備災的習慣，包括準備防災包、熟悉安全避難區及緊急通報方式，以保障自身與家人安全。

921大地震地震報告。圖／中央氣象署地震預報中心



