昨晚起南台灣連4震 和大埔地震有關？氣象署：其中1起歸類為餘震

12/11晚間高雄市甲仙區連續3起有感淺層地震。氣象署提供



昨天（12/11）晚間高雄市甲仙區連3起有感淺層地震，其中兩起規模4.7，今（12/12）晨4時24分台南市楠西區又發生規模4.0地震。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達今上午表示，楠西的地震歸類在1月21日大埔地震的餘震序列裡面。

邱俊達表示，甲仙地震發生的深度大約8公里左右，屬於淺層地震，因此在震央附近的民眾會感受到搖晃程度相當劇烈，其中2起規模4.7、主要4級震度在大埔、桃源、楠西這3個地方。

邱俊達說明，系列地震成因是菲律賓海板塊和歐亞板塊相互碰撞，在東海岸的花東縱谷是縫合線的地方，應力會向西傳遞。震央附近受到向北隱沒的力量，就是歐亞板塊向東隱沒，這兩股力量拉扯，所以該處的地質條件相當複雜、脆弱。

邱俊達指出，附近就是1月21日發生地震的嘉義大埔，地震後的應力有些調整，周遭仍有可能發生零星地震，雖影響不會像大埔地震這麼劇烈，仍請民眾注意防震安全。今天清晨4時24分的台南楠西地震，就歸類在大埔地震的餘震序列裡面。

今天清晨4時24分的台南楠西地震歸類在大埔地震的餘震序列裡面。氣象署提供

