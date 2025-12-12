昨晚起南部連4起地震 氣象署：民眾留意後續餘震

11日深夜11時許，台南市楠西區一棟民宅庭院內，畫面上原本平靜的樹木突然碰一聲，接著就整個搖晃。

高雄市甲仙區11日晚間10時49分起連續3起地震，最大規模4.7、最大震度4級，到了12日凌晨4時24分，台南市楠西區也發生規模4.0地震，最大震度台南市4級。

4起地震深度都不到9公里，均為極淺地震，這也讓年初才剛受到地震影響的楠西區民眾有如驚弓之鳥。

楠西區民眾表示，「地震都嚇到一直抖，我在楠西菜市場那邊到這邊，地震都快怕死了。」

廣告 廣告

楠西區民眾說：「在今天的凌晨4時多的時候又發生一次地震，也是震央是在我們楠西，在楠西區那一次也是被震醒。」

楠西區民眾指出，「震央在楠西，那個是上下搖，有一些老人就已經睡不安穩又被嚇醒，他們都說腳都不自覺就是要往外跑。」

中央氣象署表示，甲仙地震成因是菲律賓海板塊和歐亞板塊相互碰撞造成，而12日凌晨的楠西地震則是歸類在年初大埔地震的餘震序列之中。

中央氣象署地震測報中心科長邱俊達說明，「第2起地震影響較大，所以我們有對嘉義縣市，跟台南市發國家級警報，可以看到震央這附近這地方，它受到向北隱沒的力量，跟歐亞板塊向東隱沒的兩股力量互相拉扯，所以這地方的地質條件是相當複雜且脆弱的。」

氣象署也提醒，甲仙地震震央的地質條件複雜脆弱，後續還會有應力的調整，仍有可能發生較小的地震，請民眾注意防震安全。