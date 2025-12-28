昨晚超大地震 花蓮人「淡定點餐吃飯」宜蘭水豚示範「台灣人反應」全網笑翻

花蓮人地震時在速食店但定點餐、吃飯。圖／Theards@朱大勤da_chin_is___

昨天（27日）晚間台灣東部外海發生芮氏規模7.0強震，不僅全台有感，更有15個縣市震度達到4級。許多人當下都很驚慌，但也有許多民眾超級淡定，有網友當時人在速食店，錄下花蓮人好像沒事一樣，該點餐的繼續點餐，用餐的也繼續用餐，還PO文「地震的時候跑，那你沒資格當花蓮人」。另一間宜蘭農場也分享自家豢養的水豚影片，水豚們「有跑，但不多」，超像台灣人對大地震的反應，笑翻全網。

一名網友在Threads上發布一段影片，當時速食店的吊燈都已經晃動超大，但坐在位子上的客人竟沒有一人站起身、跑到店外避難，還有顧客繼續走近點餐機，彷彿沒有感受到地震一樣，依舊伸出手指頭點餐。原PO表示「地震的時候跑，那你沒資格當花蓮人」，還加碼表示，地震搖很大的時候，店員還問說要綁載具嗎？讓網友笑翻，說「大家淡定到我以為那是電燈在表演」、「花蓮人訓練過，但花蓮人說跑一定要跑」、「花蓮日常， 就算要死也得吃飽」、「在地通常沒6級會繼續吃，反正記得花蓮人跑就跟著跑」、「老花蓮人，6級以下真的沒人在跑的（麻木了）」。

宜蘭冬山鄉知名農場「斑比山丘」也在Threads上PO出昨天晚上地震時，農場內水豚的反應，原本還在悠哉吃草的水豚在地震一開始的時候還有點反應，但才過2、3秒就好像習慣了，也不跑了，連斑比山丘的小編都打趣說「水豚們：有跑，但不多…」讓網友笑稱說這些水豚像極了台灣人。

水豚驚慌了2秒後就開始淡定了。圖／Threads@斑比山丘 Bambiland bambiland.yilan

還有一名二寶媽也在Threads上PO出昨晚地震時，家裡客廳的監視器畫面，只見男主人原本在餐桌上吃宵夜，兩個孩子坐在客廳小桌子旁玩耍，但男主人一發現有地震，第一動作是趕快再吃一口宵夜，然後滿屋子狂奔、想要找到二寶媽，完全放棄兩個還在客廳傻坐的孩子，讓二寶媽笑稱「地震最後一口宵夜還是要吃。爸爸第一時間居然衝房間找我，讓小孩自行感受地震？」



