昨晚預告紅色警戒 花蓮縣今早7:54才宣布光復停班課遭罵翻

〔記者王錦義／花蓮報導〕颱風鳳凰逼近，馬太鞍溪堰塞湖警戒值昨晚預告今早7點會正式宣布升級為紅色警戒，不過花蓮縣政府今早7點54才宣布光復鄉停班課，一堆光復災民上縣府臉書痛罵：「林保署晚上8:30通報單就預告早上7點會改紅色警戒，你們真的很強欸7:55才宣布停班停課」、昨晚10點「臉書就已經自己說11/10災害復原重建中心暫停受理誒，怎麼那麼棒的縣政府跟縣長」。

陳姓災民說，昨天晚上10點，村長就有通知說林保署預告今早7點要發布紅色警戒，當時就有很多人詢問那是否要停班課？但昨晚都沒有收到縣府跟光復公所的回應，今早快8點縣府才發出停班課的快訊，這樣臨時停班課對於家長與學生來說非常不方便，很多家長今早7點看到紅色警戒的細胞簡訊後，都直接自主停課，直接跟老師請假，等不及縣府的通知。

農業部林業及自然保育署花蓮分署馬太鞍溪堰塞湖緊急通報單昨(9日)晚8點半發布第24報，預告今天(10日)上午7點，將宣布馬太鞍溪堰塞湖警戒值會正式宣布升級為紅色警戒。今早7點緊急通報單第25報指出，中央氣象署本(10)日5點30發布的定量降水預報，馬太鞍溪集水區未來24小時累積降雨量402mm，已達紅色警戒標準(未來24小時累積降雨量超過200mm)，故發布紅色警戒通報單+ CBS簡訊。

許多光復鄉民上花蓮縣府臉書抱怨說，「其實可以提早發佈的 如昨天就預告今天會發紅色警戒 昨天就可以先宣布今天停班課」、「昨晚村長22:00就宣布全村07:00撤村，小孩學校也沒公佈停班停課，然後一堆老人家07:00就去等車，等沒有車子，又只能東問西問」、「請問紅色警戒了還沒有停班停課，是先上學還是先撤離？」

鄉民留言說，「7:00前我們光復一堆人像逃難一樣，連勸導撤離單簽都不能簽，6點多就像逃難似離開。政府你們到底發生什麼事？可以處理撤離再超前部署、再更有邏輯一點好嗎。」、「臨時在快10點通知要全部撤離不能垂直避難，整個半夜在整理家當，早上問學校才發現竟然還要上學」、「在光復上班通勤的老師早早就出門了！都已經抵達學校才宣布停班停課」。

