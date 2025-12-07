昨有中國空飄氣球 國防部預告12/9有共軍火箭經ADIZ

中國四川西昌衛星發射中心發射火箭，資料照為搭載「愛因斯坦」探測衛星的「長征二號丙型」運載火箭。路透社



國防部今（12/7）日表示，昨（12/6）日有一枚空飄氣球從台灣西北部飄到東北部消失，另預告中國西昌衛星發射中心預計於12月9日朝西太平洋方向發射運載火箭，預計將經過我國防空識別區（ADIZ）。

國防部今日發布台海周邊海空域動態指出，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲2架共機侵擾我西部空域，7艘共艦持續在台海周邊活動，另有一枚空飄氣球從台灣西北部飄到東北部消失。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部公布資料顯示，空飄氣球自昨日上午11時20分在基隆西南106浬被偵獲，高度31000呎，最後於下午2時消失於台灣東北部。國防部也預告，中國西昌衛星發射中心預計於12月9日朝西太平洋方向發射運載火箭，料將經過我國ADIZ。

