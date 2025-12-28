昨深夜宜蘭地震 中科廠商平安正常

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣東部海域昨晚11點05分發生芮氏規模7.0有感地震，各地都感受到震度，台中市3至4級，中科管理局副局長施文芳表示，中科園區是震度是3級，並無廠商產品受損及人員疏散的情形，一切平安。

昨晚的地震的震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，最大震度4級，由於各地都感受到震度，施文芳表示，因為震央在宜蘭，因此到中部可能震度就降低，中部科學園區震度3級，廠商一切正常。

施文芳表示，若是達到四級，依照SOP，就要啟動保護機制，人員需要疏散，中科園區是3級，並未有廠商傳出產品受損及人員疏散情形，今天廠商也按照表定作業。

