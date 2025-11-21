昨漲點全吐回！ 台股今暴跌890點 史上第7大跌點

台北市 / 綜合報導

這幾天 股市上沖下洗，投資人心情，像是在洗三溫暖 。台股今天開盤大跳水，把昨(20)日的漲點全數吐回，寫下史上第7大跌點；市場對輝達財報的「應收帳款」提出質疑， 以及 美國9月非農就業數據遠遠超過預期， 加上 聯準會12月降息機率大大降低、引爆市場恐慌情緒。

放眼望去一片綠油油，綠到彷彿有牛在上面吃草，護國神山領跌，週五台股殺聲隆隆，投資人的心，像是在洗三溫暖，對比前一個交易日，輝達財報利多股市反彈，改寫史上第二大漲點，但財報亮點也有隱憂，喀擦，根據輝達最新財報顯示，輝達第三季應收帳款，從230.65億美元，增加到333.91億美元，市場不免好奇，如果產品真的「供不應求」，為何貨款沒有及時入帳。

分析師吳官隆說：「這一點是美國最擔憂的，因為2008年金融海嘯，就是扯到跟貸款有關的，雖然說你的賺錢能力好，代表AI在輝達身上看不到泡沫，可是應收帳款這一點，確實是必須質疑的。」確實是必須質疑的，分析師吳官隆說：「因為很多廠商，都是先搶到市場占有率，但是後面的營收，是未來才會產生的。」

AI泡沫疑慮並沒有完全平息，而前一陣子漲翻天的「記憶體族群」，像是群聯南亞科都跌停鎖死，進入回檔修正階段，分析師就點出其中的原因，分析師吳官隆說：「原本說，輝達會把原本的DDR5變成LP-DDR，就是降低功耗，成本也會降低，理論上，應該是對整體AI發展是更正向，但市場會擔憂說，是不是因此對原本，現行的記憶體相關的廠商，手上有的貨源。」

手上有的貨源，分析師吳官隆說：「比較多的占有率的貨源，產品，品項，會造成現有的衝擊。」股市再度陷入低迷的狀態，市場還指出，美國9月非農就業人口，新增11.9萬人，遠高於經濟學家，先前預估的5萬人，另外聯準會傳出，12月降息的機率大大降低，種種不利因素，也讓股市蔓延不安情緒。

