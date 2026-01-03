昨砂石車雙園大橋翻覆 屏警加強取締

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東新園往返高雄林園的雙園大橋為主要幹道，昨天新園鄉境內的橋前路段發生砂石車翻覆事件，砂石灑滿地，所幸駕駛受到輕傷，但交通受影響甚鉅，東港警與內埔警今天不約而同的強調，將要加強取締違規大貨車上路。

為有效防制大型貨車交通事故，提升用路人遵守交通規則與行車秩序，東港警分局於本(115)年1月5日起實施「全縣性大型貨車(含砂石車)違規取締大執法」，針對轄區內大型貨車違規行為加強執法，全面提升交通安全防護能量。

廣告 廣告

東港警分局表示，大型貨車及砂石車因車體龐大、重量重，行駛時易產生視線死角與內輪差，一旦發生交通事故，往往造成重大人員傷亡及財產損失。

東港警方將於年節前啟動重點鎖定大型貨車超載、超速、酒後駕車、轉彎未依規定及闖紅燈等高風險違規行為的專案勤務，並針對轄區內砂石車、大型貨車經常行駛路段及易肇事熱點加強取締。

東港警分局長高志正提醒，大型貨車(含砂石車)業者及駕駛人行駛時，務必隨時注意車輛前、後、左、右周遭狀況，留意是否有小型車輛、機車、自行車或行人進入視線死角，避免因視覺盲區或內輪差而發生事故。另呼籲一般用路人於道路上遇大型貨車行駛時，應保持適當安全距離，切勿靠近車側或搶先通行，以確保自身安全。

內埔警方則表示，內埔警持續加強取締大型貨車違規，因大型貨車車體巨大，緊急煞車時，煞停距離長，加上駕駛者的視野死角多，常看不到別人，又有內輪差，若不慎發生車禍，常嚴重傷害對造人車。

【看原文連結】

更多自由時報報導

大型貨車事故易釀傷亡 屏東1/5起啟動違規取締專案

獨家》警政署啟動高階人事異動 林炎田接任北市警察局長

115年首宗釋憲案判決！辯護人對羈押處分提起準抗告案下午出爐

女網紅健身教練侵門踏戶嘿咻人夫！囂張傳訊「無套內射」嗆人妻

