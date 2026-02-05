昨自豪「比李四川有幹勁」今避談 黃國昌酸蘇巧慧政見：有臉開支票？

黃國昌今被媒體追問相關問題時，全程避而不談，僅批評新北市長民進黨參選人蘇巧慧推出六大政見。(記者王藝菘攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕民眾黨主席黃國昌昨接受聯合報專訪，自認比李四川更有活力與幹勁，並自稱更懂得如何對付民進黨。不過，黃國昌今被媒體追問相關問題時，全程避而不談，僅批評新北市長民進黨參選人蘇巧慧推出六大政見，其中提及國中小生免費營養午餐，「還有臉拿增加的財源大開個人支票，相信新北市民的眼睛是雪亮的。」

黃國昌上午陪同退休警消前往北高行遞狀提告，會後媒體聯訪提問，「主席想請教關於新北市長選舉，您昨天有接受聯合報專訪，專訪中提到您認為您比李四川有活力、幹勁跟知道怎麼對付民進黨？另外就是怎麼看蘇巧慧頻頻對外公佈她的新政見，包括您也認同的營養午餐免費？」

黃國昌回應，蘇巧慧公佈政見時，應先回答一個問題，立法院去年修訂財政收支劃分法後，給予新北市更多財源以改善市政、照顧市民生活，但蘇巧慧卻反對相關修法，「妳為什麼反對？連最基本的問題都不敢站出來回答，民進黨政府就繼續玩兩面手法。」

「一方面痛批在野黨修財劃法，結果民進黨自己想要選新北市長的蘇巧慧，竟然還有那個臉拿我們增加的財源拿出來大開她個人的支票。」黃國昌說，民進黨政府不要以為台灣人民是傻子，大家都看得懂。

他也呼籲蘇巧慧說明政見財源來源，「是不是我們修完財劃法後，地方政府才有更多資源照顧市民？怎麼會有立法委員一方面反對修法，另一方面又急著拿別人通過法律增加的財源大開支票？我相信新北市民的眼睛是雪亮的。」

至於民眾黨與國民黨在新北市長這一局，黃國昌則喊話民進黨，強調不要再見縫插針、挑撥離間，「我們一定會推出最強團隊，贏得最後勝利。」

