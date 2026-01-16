昨與劉世芳通話談北市警局接任人選 蔣萬安：等警政署公布

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市警察局長李西河今(16日)屆齡退休，各界關注接任人選。台北市長蔣萬安今證實，昨日內政部長劉世芳有跟他通電話，接下來就等警政署公布人事。

蔣萬安今出席松山區與里長有約，媒體問他，警察局長李西河屆齡退休，昨日劉世芳致電溝通，是否感受到誠意？蔣萬安表示，昨日劉世芳有跟他通電話，就等警政署正式的人事發佈。

媒體追問是否擔心治安出現空窗期，蔣萬安表示，他也要求警察局同仁持續堅守崗位，一定持續推動各項警政業務與治安，絕對不會有空窗期。

