昨見韓國瑜爭取支持院版財劃法 卓榮泰：盼讓國家永續、財政健全
行政院會20日通過院版《財劃法》修正草案，草案將送立法院審議，預計挹注地方經費達1兆2002億元，創歷年新高。行政院發言人李慧芝證實，行政院長卓榮泰昨天下午會面立法院長韓國瑜，溝通《財劃法》和總預算。對此，卓榮泰今天（21日）上午受訪表示，他是拜託立院盡快排審《財劃法》，讓國家永續、財政健全。
立法院上週三讀通過《財劃法》再修正版，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數；卓榮泰則表明，無法以此新修法來重編預算，並稱將「全面迎戰」。對於明年度中央政府總預算案至今仍未付委審查，卓榮泰近日也曾兩度提及總質詢結束後會找韓國瑜溝通解決。
李慧芝昨晚證實，卓榮泰與韓國瑜於20日下午針對行政院版《財劃法》修正草案及115年度中央政府總預算案等議題交換意見。她指出，卓榮泰跟韓國瑜一直都有密切聯繫，之前在韌性特別條例與特別預算案時，也有跟韓國瑜溝通。
對此，卓榮泰今天一早赴立法院備詢前受訪表示，他與韓國瑜見面，是為了拜託立法院將這部有共識的院版《財政收支劃分法》儘快排審，且要迅速處理，才能阻止一切不法行為繼續擴大發生，讓國家永續、財政健全。
