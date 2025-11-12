昨談內部民調新北贏得比川伯少 黃國昌今稱內部民調不是拿來炒新聞
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
民眾黨主席黃國昌日前與前中廣董事長趙少康進行便當會，趙少康昨（11）日稱，民眾黨內部民調，新北市長選戰，無論台北市副市長李四川或黃國昌，對上綠委蘇巧慧都會勝出。媒體今天詢問黃國昌，是否會有意願持續戰新北？黃國昌回應「沒錯」。媒體也問，黃國昌昨天說他跟李四川都贏蘇巧慧？對此，黃國昌回，這是他們自己內部的民調，至於是內部民調，就不是拿來在媒體上面炒新聞的。
黃國昌日前與前中廣董事長趙少康進行便當會，趙少康昨天稱，據民眾黨內部民調，若新北市長選舉由蘇巧慧對上李四川，李四川將勝出；若藍白合推黃國昌，黃國昌亦可擊敗蘇巧慧，但三方競爭下，則蘇巧慧勝出，因此藍白合則兩利。黃國昌昨天晚間接受專訪被問及此事，黃國昌稱內部民調是這樣沒錯，對比式民調，李四川川伯跟蘇巧慧比是贏的，他跟蘇巧慧比也是贏的，但他必須承認，李四川贏得比他多，這是自己內部民調。
黃國昌今早在立院受訪，媒體關心新北部分，是否會持續有意願選新北？黃國昌僅回「沒錯」。而對於昨天談到的民調，黃國昌則說，這是他們自己內部的民調，至於是內部民調就不是拿來在媒體上面炒新聞的。
前中廣董事長、國民黨「戰鬥藍」派系領導人趙少康昨（10）日提及，自己與民眾黨主席黃國昌共進午餐，並還透露，兩人於這場「便當會」商談了兩岸局勢、公共政策、國家發展、未來選戰等議題。對此，趙今（11）早受訪時，進一步表示他們也有談到「藍白合」的選戰布局；甚至提到，黃國昌還當場宣稱，根據白營內部的民調，無論是藍營的李四川、或者他本人，都能在明（2026）年新北市長選舉擊敗民進黨的蘇巧慧。
新北市長選戰逐漸升溫，民眾黨主席黃國昌今天（11日）晚間接受節目專訪，被問到若比民調，可能會輸國民黨目前呼聲最高的台北市副市長李四川？黃國昌回應，輸了就輸了，並透露自己與李四川差距不大，自己就是盡力而為。
中廣前董事長趙少康昨公開與民眾黨主席黃國昌進行「便當會」的合照後，趙少康今（11）日出面受訪表示，雙方談到未來的選舉合作，也談到 2026 年新北市長選舉，黃國昌向他透露民眾黨的內部民調結果，只要藍白合作，不論派台北市副市長李四川還是黃國昌，都能贏過民進黨立委蘇巧慧。 就與黃國昌兩人之間的便當會。趙少康表示，他們兩周前就約好要見面，先前的大罷免，若不是民眾黨全力支持，能不能全面反罷免成功還很難說，所以藍白一定要合作，他們昨天有談了這方面的問題，還有兩岸、對中政策、民進黨公共政策及未來選戰怎麼合作等議題交換意見，也談到民進黨執政做的這麼爛，2028 年實在應該下台。 趙少康表示，他們兩個一直認為，只要選舉的時候來談民進黨的公共政策，談民進黨對經濟、兩岸、能源等議題的施政失當，就相當有機會在 2028 年下架民進黨，但國民黨跟民眾黨必須要合作。 至於藍白在選舉如何合作？趙少康表示，藍白將來可能要建立一個機制，黃國昌也表明，願意在一個公平的機制進行（選舉協調），不是只有市長的問題，還有議員的問題也要一起談。 趙少康透露，黃國昌有提到，民眾黨有做內部民調，如果李四川跟蘇
有意參選2026新北市長的民眾黨主席黃國昌日前與前中廣董事長趙少康進行便當會，趙少康稱「民眾黨內部民調指出，明年新北市長選舉只要藍白合，推出黃國昌或台北市副市長李四川，就能贏民進黨立委蘇巧慧」。黃國昌受訪時也說，「我跟蘇巧慧比是贏的，但必須承認李四川贏得比自己多，數字不會騙人。」
