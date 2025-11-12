昨談內部民調新北贏得比川伯少 黃國昌今稱內部民調不是拿來炒新聞

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前與前中廣董事長趙少康進行便當會，趙少康昨（11）日稱，民眾黨內部民調，新北市長選戰，無論台北市副市長李四川或黃國昌，對上綠委蘇巧慧都會勝出。媒體今天詢問黃國昌，是否會有意願持續戰新北？黃國昌回應「沒錯」。媒體也問，黃國昌昨天說他跟李四川都贏蘇巧慧？對此，黃國昌回，這是他們自己內部的民調，至於是內部民調，就不是拿來在媒體上面炒新聞的。

黃國昌。（圖／資料照）

黃國昌日前與前中廣董事長趙少康進行便當會，趙少康昨天稱，據民眾黨內部民調，若新北市長選舉由蘇巧慧對上李四川，李四川將勝出；若藍白合推黃國昌，黃國昌亦可擊敗蘇巧慧，但三方競爭下，則蘇巧慧勝出，因此藍白合則兩利。黃國昌昨天晚間接受專訪被問及此事，黃國昌稱內部民調是這樣沒錯，對比式民調，李四川川伯跟蘇巧慧比是贏的，他跟蘇巧慧比也是贏的，但他必須承認，李四川贏得比他多，這是自己內部民調。

黃國昌今早在立院受訪，媒體關心新北部分，是否會持續有意願選新北？黃國昌僅回「沒錯」。而對於昨天談到的民調，黃國昌則說，這是他們自己內部的民調，至於是內部民調就不是拿來在媒體上面炒新聞的。



