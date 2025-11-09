昨赴秋祭追思共諜惹議！鄭麗文今指「KMT鄭在改變」 網友痛批：打蔣中正的臉？

國民黨主席鄭麗文昨日出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因該活動主要追思對象包含共諜吳石，引發各界強烈批評。（資料照片／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文昨日出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因該活動主要追思對象包含共諜吳石，引發各界強烈批評。鄭麗文今（9日）於臉書貼出昨日致詞影片，稱威權幽靈箝制言論，與當局者不同意見就被視為雜質，並以「KMT鄭在改變」當作影片結尾；網友對此意見兩極，有支持者依然力挺，也有人感嘆難道是在打前總統蔣中正的臉？

鄭麗文表示，在民主轉型後超過30年的今天，今年再次看到執政當局用國安的理由，可以隨意把國民驅逐出境，只因對方是陸配、可以因意識形態跟當權者不同，就被視為雜質，不但查水表甚至祭出司法。

鄭麗文說，威權的幽靈、箝制自由的幽靈再次籠罩台灣，今年史無前例看到在台灣跨越所有政治光譜的公民團體、學者專家，共同發表聲明站在一起，因為這是台灣的底線，這是大家的最大公約數。在自由民主的體制裡，所有人民不分統獨、藍綠、左右，都應享有言論自由，這是作為人最起碼的尊嚴。

有支持者在影片下方留言稱「對你另眼相看，我們需要這樣的敘事來看兩岸中國人的關係。」也有人稱讚「放下過去複雜的恩怨，用愛與包容化解一切，主席讚」。不過也有網友痛批「你到底夠了沒有？人民要的是民生經濟，不是你這種每天唱高調的在野黨主席」、「在打蔣中正的臉嗎？」更有中國網友直言「求你不要發了，就讓事情慢慢淡化，繼續硬凹沒有用，錯了就是錯了，道歉就可以了，你看黨內有誰出來護航，應該他們也不知道如何為你辯解。」



