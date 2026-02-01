昨遇女子陳情「買不起台北房子」秒閃？！黃國昌：讓空間讓她出來陳情

政治中心／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌昨一起陪同民眾黨議員參選人們到南門市場發春聯，未料聯訪剛結束，突然有一位自稱柯文哲學妹的女子上前陳情直呼「為什麼我買不起台北市房子」。而一旁的黃國昌一看到女子上前說有事情要問，就立即低頭走人，默默退到遠處。對此，黃國昌今（1）日解釋表示「人家要上來陳情我當然是讓空間讓她出來陳情。」

柯文哲、黃國昌昨現身南門市場發春聯，未料聯訪才結束，突然有一名女子走上前說有事情要問柯文哲，一旁的黃國昌一聽馬上退到旁邊，民眾黨議員參選人吳怡萱則是趕快上前詢問對方的身分。女子激動表示，自己是柯文哲的學妹，「為什麼我買不起台北市房子？」在大安區長大，但連她家旁邊的房子都買不起，考上醫學系為什麼淪落到買不起房子。

對於這段小插曲，上午黃國昌成立新北競選總部受訪被問到怎麼會閃一邊？是否被嚇到？黃國昌回應表示，「其實不是嚇到，人家要上來陳情我當然是讓空間讓她出來陳情，政治人物遇到人家陳情的時候，難道要去把人推開或擋住嗎？」

另外對於立法院新會期，民眾黨6位候任立委將要報到，黃國昌說新會期安排，下禮拜二要報到，他們去立法院報到時候，很感謝韓的邀請，我會陪六位新的委員去報到，2/2禮拜一沒有在放假的啦，星期一所有委員中央黨部報到，等到立院報到完之後，該做的工作會推展 。

而現在成立競選總部，何時民眾黨會徵召參選新北市長？黃國昌有點尷尬的說，「徵召我的事情我覺得是很小的事情，大概就是一個程序」，讓選決會的其他委員提案，不然自己作為民眾黨現任主席，「自己提案徵召自己感覺有點怪怪的，但我必須要說這真的一點都不重要」。

至於新北市長選戰民調落後，黃國昌則回應表示，各方面民調都會參考，選舉時間到了，有很多民調跑出來，每一份民調放出來都有其目的、脈絡，心裡非常清楚，「我專業是法律還包括統計，我看民調看得非常細，三角形兩邊合起來一定大於第三邊，我的優勢在哪裡，李四川的優勢在哪裡？把彼此優勢發揮到最大，會迎來最後勝利。」





