昨遭通緝今天就落網！北市通緝犯落網畫面曝

台北市中山警分局警員於轄區巡邏時，發現一名男子形跡可疑，於是駕車趨前要盤查，孰料男子竟神情荒裝快步離去，男子甚至和警方發生拉扯，最終警方將男子壓制，經查男子竟然是昨天才被士林地檢署發布通緝的嫌犯，警方隨後依法將其逮捕並解送士林地院歸案。

事發在今天上午7時許，中山分局轄區中山二派出所警員執行巡邏勤務，巡經林森北路416巷時，發現1名男子見警後神情慌張並欲快步離去，員警便驅車上前盤查，該男子卻加快腳步快步離去，男子在警方攔下後盤查過程中與員發生拉扯，警方隨即依法將其壓制控制。

經查證身分後，發現該名32歲男子日前因詐欺遭判刑10月，因未到案執行昨日才遭士林地檢署發布通緝，警隨即依法將其逮捕並解送士林地方法院歸案。

