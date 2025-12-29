昨雙城論壇落幕、今中共突軍演？蔣萬安：嚴厲譴責、也要為政者克制

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

台北市長蔣萬安昨才快閃赴上海出席雙城論壇，還在致詞時提到，希望在不久將來，當大家談論起台灣海峽時，想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平；中共今（29日）就宣布展開對台軍演，蔣萬安強調，任何造成區域衝突升高的行為，都予以嚴厲譴責，為政者應該要克制，並以民為本。

蔣萬安上午出席1999台北市民當家熱線二十週年暨AI創新發布記者會，並接受媒體聯訪，被問到昨天才出席雙城論壇，希望台海未來想到的不是呼嘯與波濤，今天對岸就軍演？蔣萬安表示，任何造成區域衝突升高的行為，他都予以嚴厲譴責。

廣告 廣告

蔣萬安指出，他的立場堅定且一貫，要對話，而非對峙，要和平繁榮，不要波濤、呼嘯，為政者也應該要克制，以民為本，為政者的責任，就是要降低風險、控管危機，守護人民的安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

譴責中共環台軍演 黃國昌譏賴清德如井底之蛙「丟臉是全台灣人」

酸交流換和平 沈伯洋：蔣萬安訪中後、中共隨即宣布軍演