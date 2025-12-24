昨非今是 前瞻少1人釋憲失敗

藍營與無黨籍106年連署聲請前瞻計畫預算釋憲案，但大法官以立委高金素梅沒有「行使職權」，決議不受理。（本報資料照片）

民國106年蔡英文政府提出「前瞻基礎建設計畫」，第一期特別預算總額約新台幣1089億，立法院審查時朝野爆發激烈衝突，民進黨團以絕對多數表決三讀，在野則連署聲請釋憲，但當時大法官竟以連署人之一、無黨籍立委高金素梅未參與二、三讀表決為由，認定不符連署人數門檻，因此不受理釋憲案，引發極大爭議。

立院審查前瞻計畫預算期間，藍營動用「案海策略」，提了上萬件提案杯葛，但民進黨團因席次優勢，採取「一事不二議」策略，先通過己方方案，阻隔在野黨對其他提案的審議；當時在野立委透過提案、占領主席台等方式抗爭，但民進黨仍於106年8月31日以人數優勢通過該預算案。

同年9月25日，在野立委提出大法官釋憲聲請案，由國民黨、親民黨及無黨團結聯盟立委高金素梅等38位立委連署，主張前瞻基礎建設特別條例與第一期預算案在審查及表決程序上存在違憲疑義，侵害少數在野黨立委的議事權限。

依《司法院大法官審理案件法》第5條規定，立院聲請釋憲要達「立法委員現有總額1/3以上」，也就是至少38人連署才具資格。

然而，大法官107年5月4日做出不受理決議，原因是高金素梅並未參與該預算案的二讀或三讀任一表決程序，依規定不能計入「行使職權」之聲請人數；扣除後，其餘聲請人數未達法定1/3以上門檻，不符釋憲聲請要件。

針對大法官決議，高金素梅公開表示強烈不滿，強調她當時拒絕參與表決正是基於認為程序與內容違憲，不應因此被剔除聲請資格。

大法官的決議引起各方批評，也引發憲政學界對於釋憲門檻、立委「行使職權」的界定、及憲法審查程序是否兼顧少數保護等重要憲政問題的討論。