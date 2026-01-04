昨一家四口才出門玩...台中1歲8月大男童疑嗆奶 送醫不治亡

台中一名約1歲8個月大的男童，今（4）日上午9點多疑似嗆奶失去呼吸心跳，家長發現後立刻報警，救護人員到場時，發現男嬰已無生命跡象，緊急送往醫院搶救，仍宣告不治。

台中西區一位1歲8個月大的小男童，今日上午9點多疑似嗆奶，當場失去呼吸心跳，家人趕緊報案，但送醫仍宣告不治。而警方到場時男童父親就站在家門口，又焦急又擔心，警方初步排除有外力介入。

死者是家中第二個小孩，男童父親透露，兒子出生時曾開過刀，身體較虛弱。鄰居也感到惋惜，說小男孩很可愛，昨日一家四口才出去玩，沒想到隔天就發生憾事。目前男童死因還在釐清中，檢察官已進行相驗。

