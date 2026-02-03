昨1死、今7人送醫 新北住戶1要命關鍵曝光

2026年2月3日，新北市土城區發生一家七口一氧化碳中毒送醫；前一天，同戶人家才一名11歲女童離奇死亡，員警拉起封鎖線調查。讀者提供



新北市土城區延和路巷內一處民宅3日凌晨4時許發生一氧化碳中毒事件，一戶人家共七人送醫；令警消、警察驚訝的是，前一天也就是2日，同一戶人家才發生11歲女童不明原因猝死，土城警分局員警到場拉起封鎖線調查，將釐清兩案是否都與一氧化碳有關。

熱水器裝置在陽台，卻因天冷門窗緊閉，導致空氣不流通。讀者提供

新北市消防局以一氧化碳偵測器測量屋內濃度發現為30ppm，也發現該戶人家把熱水器安裝在後陽台，通風不良，懷疑因此發生一氧化碳中毒事件。調查發現，這戶人家將熱水器RF室外型裝設於陽台 ，但陽台卻因門窗緊閉，且曬衣服，導致通風不良。

消防署統計，去（2025）年共有22件一氧化碳中毒事件，導致5人死亡、59人送醫。如何防範一氧化碳中毒？安裝熱水器，做對五件事(五要)，遠離隱形殺手「一氧化碳」：

一、要安全品牌：選用貼有CNS檢驗合格標示。

二、要正確型式：依通風條件選擇正確型式熱水器。屋外式(RF式)熱水器應裝置於室外通風良好處所；如裝設於室內或不通風場所，應選購半密閉強制排氣式(FE式)熱水器或密閉強制供排氣式(FF式)熱水器。

三、要安全安裝：由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士安裝，完工後張貼施工標籤。

四、要定期檢修：定期檢修或汰換熱水器，如需更動熱水器設置位置或改變排氣管路時，均應請合格承裝業技術士為之。

五、要保持通風：避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風。

