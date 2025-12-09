昨19:24花蓮5.7地震! 氣象署:板塊碰撞導致.3天內注意餘震
地方中心／趙永博 花蓮報導
日本青森外海強震，氣象署研判不會影響台灣，但在日本強震前三個多小時，花蓮近海先發生規模5.7地震。東大門夜市的裝置藝術招牌還掉落，險些砸中路人。上午縣府緊急會勘，發現鐵製地標鏽蝕嚴重，研議全面拆除重建。氣象署分析，是因為菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞導致，提醒周五前仍可能有規模5以上的餘震。
店內員工放聲尖叫，下一秒整間店開始搖晃，兩人嚇到抱在一起。另一邊民宅內，監視器紀錄客廳畫面，超級有感的上下劇烈晃動。還有人立刻拿起手機拍下過程，搖晃時間長達數十秒。
花蓮近海晚間將近7點半，發生芮氏規模5.7的4級地震，震央在花蓮縣政府南方15.9公里處，鯉魚潭鏡頭君也錄下地震瞬間，看得到影像上下震動。
東大門夜市路口監視器拍下驚險瞬間，原民一條街入口處的裝置藝術招牌劇烈搖晃，接著整塊掉落在地，險些砸到路過民眾。
花近海昨晚5.7地震！東大門夜市200公斤招牌掉落險砸路人。（圖／民視新聞）
東大夜市攤商潘先生：「地震的時候那個牌墩啊，那個旁邊那個東西，就突然往那個店家飛，啊剛好有客人，好險客人一看到就馬上散掉這樣。」
夜市主委和攤商合力將重達200公斤的招牌，移到草地暫放，用紅龍圍起來。隔天縣府原民處立刻來會勘。
縣府原民住處科員vs.攤商：「已經十多年了（開張之前），對開張之前它就做好了，不能再倒一次。」
白天看得更清楚，斷裂口明顯鏽蝕，整個地標評估可能得全部拆掉。縣府就怕再有來襲，民眾們卻似乎已經被震到習慣。
花近海昨晚5.7地震！東大門夜市200公斤招牌掉落險砸路人。（圖／民視新聞）
記者vs.夜市攤商吳先生：「（跟上次？）地鳴聲蠻大的，搖起來也差不多，當然是不要來最好啊。」
氣象署地震中心主任吳健富：「這個地震它的成因還是跟，我們在台灣周邊的，菲律賓海板塊跟歐亞大陸板塊，碰撞的一個影響所致，因為這是一個規模中型的一個地震，後續大概在3天民眾還是要注意，規模5到5.5的地震的餘震還是會發生。」氣象署提醒，未來幾天，還是得留意餘震。
