昭輝突發重訊：遭受網路攻擊 營運未受重大影響

汽車零組件上市公司昭輝（1339）今（18）日晚間6點13分發布重大訊息，公告遭受駭客網路攻擊，造成部分伺服器資料被加密，導致部分系統暫時無法使用。

重訊內容顯示，昭輝公司已立即啟動資安防禦及復原機制，並已委請外部資安技術公司及專家共同處理此事件，同時依程序向主管機關進行通報。目前正積極會同技術專家協助調查和復原工作，初步評估此次事件對公司營運、資訊安全及個人資料等方面並無重大影響。

重訊內容也強調，昭輝將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，以確保企業資訊安全。此次事件發生後，公司已採取一系列應對措施，防止類似事件再次發生。

